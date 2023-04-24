Поморцева (Третьякова Санькова) Федора Анисимовна
Место рождения
Дата рождения28.05.1897
Дата смерти14.01.1982
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1897
Отец: Третьяков Анисим Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Поморцева Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Саньков Василий
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саньков Василий
Смерть
14.01.1982
Павлодар, Казахстан