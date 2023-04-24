Поморцева (Третьякова Санькова) Федора Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поморцева (Третьякова Санькова) Федора Анисимовна

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Место рождения

Кутырлы, Колосовский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

28.05.1897

Дата смерти

14.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1897

Отец: Третьяков Анисим Михайлович

Мать: не указана

Кутырлы, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Поморцева Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Саньков Василий

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поморцев Дмитрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саньков Василий

Смерть
14.01.1982
Павлодар, Казахстан
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