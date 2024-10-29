Матюнина Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Минейчева (Матюнина) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Матюнин Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Зеленкова (Матюнина) Меланья Сергеевна
Отец ребёнка: Матюнин Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
02.05.1809 ст.
Сын: Матюнин Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Матюнин Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Матюнин Сергей Матвеевич
Смерть
Неизвестно