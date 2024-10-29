Матюнина Степанида Ивановна Около 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матюнина Степанида Ивановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюнин Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Минейчева (Матюнина) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Матюнин Сергей Матвеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Зеленкова (Матюнина) Меланья Сергеевна

Отец ребёнка: Матюнин Сергей Матвеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.05.1809 ст.

Сын: Матюнин Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Матюнин Сергей Матвеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Матюнин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Матюнин Сергей Матвеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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