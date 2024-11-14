Матюнин Тимофей Сергеевич 02.05.1809 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Матюнин Тимофей Сергеевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.05.1809 ст.

Дата смерти

02.04.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1809 ст.

Отец: Матюнин Сергей Матвеевич

Мать: Матюнина Степанида Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1827 ст.

Жена: Матюнина (Князева) Домна Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Матюнин Илларион Тимофеевич

Мать ребёнка: Матюнина (Князева) Домна Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1836 ст.

Дочь: (Матюнина) Авдотья (Евдокия) Тимофеевна

Мать ребёнка: Матюнина (Князева) Домна Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Воронина (Матюнина) Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Матюнина (Князева) Домна Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.04.1904 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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