Матюнин Тимофей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1809 ст.
Дата смерти02.04.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1809 ст.
Бракосочетание
23.01.1827 ст.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Матюнин Илларион Тимофеевич
Мать ребёнка: Матюнина (Князева) Домна Семеновна
Рождение ребёнка
12.02.1836 ст.
Дочь: (Матюнина) Авдотья (Евдокия) Тимофеевна
Мать ребёнка: Матюнина (Князева) Домна Семеновна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Воронина (Матюнина) Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Матюнина (Князева) Домна Семеновна
Смерть
02.04.1904 ст.