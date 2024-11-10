Воронина (Матюнина) Наталья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти15.07.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Солонцева (Воронина) Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Воронин Тихон Семенович
Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
15.05.1859 ст.
Сын: Воронин Константин Тихонович
Отец ребёнка: Воронин Тихон Семенович
Рождение ребёнка
28.07.1860 ст.
Дочь: Салмина (Воронина) Соломонида Тихоновна
Отец ребёнка: Воронин Тихон Семенович
Рождение ребёнка
10.04.1868 ст.
Дочь: (Воронина) Ирина Тихоновна
Отец ребёнка: Воронин Тихон Семенович
Рождение ребёнка
14.10.1872 ст.
Отец ребёнка: Воронин Тихон Семенович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Баринова Николаева (Воронина) Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Воронин Тихон Семенович
Смерть
15.07.1899 ст.