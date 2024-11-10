Воронина (Матюнина) Наталья Тимофеевна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВоронина (Матюнина) Наталья Тимофеевна

Воронина (Матюнина) Наталья Тимофеевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1838

Дата смерти

15.07.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Матюнин Тимофей Сергеевич

Мать: Матюнина (Князева) Домна Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Тихон Семенович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Солонцева (Воронина) Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Воронин Тихон Семенович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Муж: Воронин Тихон Семенович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1859 ст.

Сын: Воронин Константин Тихонович

Отец ребёнка: Воронин Тихон Семенович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1860 ст.

Дочь: Салмина (Воронина) Соломонида Тихоновна

Отец ребёнка: Воронин Тихон Семенович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1868 ст.

Дочь: (Воронина) Ирина Тихоновна

Отец ребёнка: Воронин Тихон Семенович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1872 ст.

Сын: Воронин Кузьма Тихонович

Отец ребёнка: Воронин Тихон Семенович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Баринова Николаева (Воронина) Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Воронин Тихон Семенович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.07.1899 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.