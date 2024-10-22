Минейчева (Матюнина) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович старший
Рождение ребёнка
1827
Сын: Минейчев Савва (Агаф) Михайлович
Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович старший
Рождение ребёнка
12.12.1829 ст.
Дочь: Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович старший
Рождение ребёнка
22.04.1832 ст.
Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович старший
Рождение ребёнка
1841
Сын: Павел Михайлович
Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович старший
Рождение ребёнка
29.08.1846 ст.
Сын: Семен Михайлович
Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович старший
Смерть
Неизвестно