Минейчева (Матюнина) Екатерина Сергеевна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Минейчева (Матюнина) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Матюнин Сергей Матвеевич

Мать: Матюнина Степанида Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минейчев Михаил Спиридонович старший

Рождение ребёнка
1822

Сын: Минейчев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович старший

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Сын: Минейчев Савва (Агаф) Михайлович

Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович старший

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.1829 ст.

Дочь: Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович старший

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1832 ст.

Сын: Минейчев Егор Михайлович

Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович старший

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Павел Михайлович

Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович старший

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1846 ст.

Сын: Семен Михайлович

Отец ребёнка: Минейчев Михаил Спиридонович старший

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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