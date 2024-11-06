Зеленкова (Матюнина) Меланья Сергеевна 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зеленкова (Матюнина) Меланья Сергеевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1808

Дата смерти

21.04.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Матюнин Сергей Матвеевич

Мать: Матюнина Степанида Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленков Степан Константинович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Костюнин Зеленков Мирон Степанович

Отец ребёнка: Зеленков Степан Константинович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ефим Степанович

Отец ребёнка: Зеленков Степан Константинович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Костригин Степан Степанович

Отец ребёнка: Зеленков Степан Константинович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Зеленков Яков Степанович

Отец ребёнка: Зеленков Степан Константинович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.04.1881 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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