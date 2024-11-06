Зеленкова (Матюнина) Меланья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти21.04.1881 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Костюнин Зеленков Мирон Степанович
Отец ребёнка: Зеленков Степан Константинович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ефим Степанович
Отец ребёнка: Зеленков Степан Константинович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Костригин Степан Степанович
Отец ребёнка: Зеленков Степан Константинович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Зеленков Степан Константинович
Смерть
21.04.1881 ст.