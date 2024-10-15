Костюнин Зеленков Мирон Степанович 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюнин Зеленков Мирон Степанович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Зеленков Степан Константинович

Мать: Зеленкова (Матюнина) Меланья Сергеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Артемий Миронович

Мать ребёнка: Костюнина (Князева) Авдотья (Евдокия) Ивановна 2 жена Мирона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюнина (Князева) Авдотья (Евдокия) Ивановна 2 жена Мирона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюнина Марья Михайловна или Степановна 1 жена Мирона

Рождение ребёнка
?.11.1854

Сын: Костюнин Андрей Миронович

Мать ребёнка: Костюнина Марья Михайловна или Степановна 1 жена Мирона

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.05.1866 ст.

Дочь: (Зеленкова) Елена Мироновна

Мать ребёнка: Костюнина (Князева) Авдотья (Евдокия) Ивановна 2 жена Мирона

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1873

Сын: Костюнин Тимофей Миронович

Мать ребёнка: Костюнина (Князева) Авдотья (Евдокия) Ивановна 2 жена Мирона

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.

Дочь: (Зеленкова) Мария Мироновна

Мать ребёнка: Костюнина (Князева) Авдотья (Евдокия) Ивановна 2 жена Мирона

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1895
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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