Костюнин Зеленков Мирон Степанович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1854
Рождение ребёнка
13.05.1866 ст.
Дочь: (Зеленкова) Елена Мироновна
Мать ребёнка: Костюнина (Князева) Авдотья (Евдокия) Ивановна 2 жена Мирона
Рождение ребёнка
06.06.1873
Сын: Костюнин Тимофей Миронович
Мать ребёнка: Костюнина (Князева) Авдотья (Евдокия) Ивановна 2 жена Мирона
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.
Дочь: (Зеленкова) Мария Мироновна
Мать ребёнка: Костюнина (Князева) Авдотья (Евдокия) Ивановна 2 жена Мирона
Смерть
1895