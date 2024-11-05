Зеленков Яков Степанович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1863
Сын: Зеленков Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Зеленкова Костюнина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
?.06.1865
Дочь: Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Зеленкова Костюнина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
28.07.1872 ст.
Дочь: (Зеленкова) Соломония Яковлевна
Мать ребёнка: Зеленкова Костюнина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.1873 ст.
Сын: Зеленков Илларион Яковлевич
Мать ребёнка: Зеленкова Костюнина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1876 ст.
Сын: Костюнин Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Зеленкова Костюнина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
23.09.1881 ст.
Мать ребёнка: Зеленкова Костюнина Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно