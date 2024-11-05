Зеленков Яков Степанович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зеленков Яков Степанович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Зеленков Степан Константинович

Мать: Зеленкова (Матюнина) Меланья Сергеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленкова Костюнина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Зеленков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Зеленкова Костюнина Анна Николаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.06.1865

Дочь: Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Зеленкова Костюнина Анна Николаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1872 ст.

Дочь: (Зеленкова) Соломония Яковлевна

Мать ребёнка: Зеленкова Костюнина Анна Николаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1873 ст.

Сын: Зеленков Илларион Яковлевич

Мать ребёнка: Зеленкова Костюнина Анна Николаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1876 ст.

Сын: Костюнин Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Зеленкова Костюнина Анна Николаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1881 ст.

Сын: Зеленков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Зеленкова Костюнина Анна Николаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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