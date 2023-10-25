Шпитонков Семен Иванович
Место рожденияс. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: Иван Гаврилов
с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шпитонкова Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна
с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сергей Семеновна
Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Андрей Семенов
Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Николай Семенов
Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Татьяна Семенова
Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Агриппина Семенова
Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шпитонков Павел Семенович
Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна
с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна
с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно