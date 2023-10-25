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Шпитонков Семен Иванович

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Место рождения

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Иван Гаврилов

Мать: Васильева Дарья Васильевна

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шпитонкова Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сергей Семеновна

Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Андрей Семенов

Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Николай Семенов

Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Татьяна Семенова

Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Агриппина Семенова

Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шпитонков Павел Семенович

Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шпитонков Петр Семенович

Мать ребёнка: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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