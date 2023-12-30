Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Шпитонков Семен Иванович

Мать: Шпитонкова Прасковья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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