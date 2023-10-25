Шпитонкова Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпитонкова Прасковья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шпитонкова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сергей Семеновна

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Андрей Семенов

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Николай Семенов

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Татьяна Семенова

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Агриппина Семенова

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шпитонков Павел Семенович

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шпитонков Петр Семенович

Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович

с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпитонков Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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