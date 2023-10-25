Шпитонкова Прасковья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шпитонкова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сергей Семеновна
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Андрей Семенов
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Николай Семенов
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Татьяна Семенова
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Агриппина Семенова
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шпитонков Павел Семенович
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Шпитонков Семен Иванович
с. Домодедово Подольский уезд Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно