Потешкин Антон Захаров 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Потешкин Антон Захаров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Захар Михайлов1810 г.р.
Мать
Прасковья Борисова1800 г.р.
Супруги
Потешкина Евдокия Данилова1843 г.р.
Потешкина Пелагея Степанова1829 г.р.
Дети
Филипп Антонов1850 г.р.
Марфа Антонова1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Захар Михайлов

Мать: Прасковья Борисова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потешкина Пелагея Степанова

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Рождение ребёнка
1850

Сын: Филипп Антонов

Мать ребёнка: Потешкина Пелагея Степанова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа Антонова

Мать ребёнка: Потешкина Пелагея Степанова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Юртаева (Потешкина) Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Потешкина Пелагея Степанова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Бракосочетание
11.04.1871

Жена: Потешкина Евдокия Данилова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

| Гравкина по 1 мужу

Рождение ребёнка
25.09.1871

Дочь: (Потешкина) Устинья Антонова

Мать ребёнка: Потешкина Евдокия Данилова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.04.1873

Дочь: (Потешкина) Агапия Антонова

Мать ребёнка: Потешкина Евдокия Данилова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.04.1873

Дочь: (Потешкина) Ирина Антонова

Мать ребёнка: Потешкина Евдокия Данилова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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