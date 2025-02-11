Потешкин Антон Захаров
мужской, родился 1830, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЗахар Михайлов1810 г.р.
МатьПрасковья Борисова1800 г.р.
Супруги
Потешкина Евдокия Данилова1843 г.р.
Потешкина Пелагея Степанова1829 г.р.
Дети
Филипп Антонов1850 г.р.
Марфа Антонова1854 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Захар Михайлов
Мать: Прасковья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Сын: Филипп Антонов
Мать ребёнка: Потешкина Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марфа Антонова
Мать ребёнка: Потешкина Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Юртаева (Потешкина) Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Потешкина Пелагея Степанова
Место жительства
1858
Бракосочетание
11.04.1871
Рождение ребёнка
25.09.1871
Дочь: (Потешкина) Устинья Антонова
Мать ребёнка: Потешкина Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
02.04.1873
Дочь: (Потешкина) Агапия Антонова
Мать ребёнка: Потешкина Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
02.04.1873
Дочь: (Потешкина) Ирина Антонова
Мать ребёнка: Потешкина Евдокия Данилова
Смерть
Неизвестно