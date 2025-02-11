Потешкина Евдокия Данилова 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Потешкина Евдокия Данилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1843

умерла Неизвестно

Супруги
Потешкин Антон Захаров1830 г.р.
Дети
(Потешкина) Устинья Антонова25.09.1871 г.р.
(Потешкина) Агапия Антонова02.04.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.04.1871

Муж: Потешкин Антон Захаров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

| Гравкина по 1 мужу

Рождение ребёнка
25.09.1871

Дочь: (Потешкина) Устинья Антонова

Отец ребёнка: Потешкин Антон Захаров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.04.1873

Дочь: (Потешкина) Ирина Антонова

Отец ребёнка: Потешкин Антон Захаров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.04.1873

Дочь: (Потешкина) Агапия Антонова

Отец ребёнка: Потешкин Антон Захаров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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