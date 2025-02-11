Потешкина Евдокия Данилова
женский, родилась 1843
умерла Неизвестно
Супруги
Потешкин Антон Захаров1830 г.р.
Дети
(Потешкина) Устинья Антонова25.09.1871 г.р.
(Потешкина) Агапия Антонова02.04.1873 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1871
Рождение ребёнка
25.09.1871
Дочь: (Потешкина) Устинья Антонова
Отец ребёнка: Потешкин Антон Захаров
Рождение ребёнка
02.04.1873
Дочь: (Потешкина) Ирина Антонова
Отец ребёнка: Потешкин Антон Захаров
Рождение ребёнка
02.04.1873
Дочь: (Потешкина) Агапия Антонова
Отец ребёнка: Потешкин Антон Захаров
Смерть
Неизвестно