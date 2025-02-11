Захар Михайлов
мужской, родился 1810, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАксинья1785 г.р.
ОтецМихаил Михайлов1787 г.р.
Супруги
Прасковья Борисова1800 г.р.
Дети
Потешкин Антон Захаров1830 г.р.
Потешкин Яков Захаров1833 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Михаил Михайлов
Мать: Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Борисова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Прасковья Борисова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Прасковья Борисова
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марфа Захарова
Мать ребёнка: Прасковья Борисова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно