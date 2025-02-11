Захар Михайлов 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Захар Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1810, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Аксинья1785 г.р.
Отец
Михаил Михайлов1787 г.р.
Супруги
Прасковья Борисова1800 г.р.
Дети
Потешкин Антон Захаров1830 г.р.
Потешкин Яков Захаров1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Михаил Михайлов

Мать: Аксинья

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Борисова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Потешкин Антон Захаров

Мать ребёнка: Прасковья Борисова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Потешкин Яков Захаров

Мать ребёнка: Прасковья Борисова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4 по ошибке был записан Ильей, а называется Захар

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марфа Захарова

Мать ребёнка: Прасковья Борисова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Смерть
Неизвестно

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