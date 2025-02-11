Потешкина Пелагея Степанова 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Потешкина Пелагея Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1829

умерла Неизвестно

Супруги
Потешкин Антон Захаров1830 г.р.
Дети
Филипп Антонов1850 г.р.
Марфа Антонова1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потешкин Антон Захаров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Филипп Антонов

Отец ребёнка: Потешкин Антон Захаров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа Антонова

Отец ребёнка: Потешкин Антон Захаров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Юртаева (Потешкина) Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Потешкин Антон Захаров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Смерть
Неизвестно

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