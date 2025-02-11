Потешкина Пелагея Степанова
женский, родилась 1829
умерла Неизвестно
Супруги
Потешкин Антон Захаров1830 г.р.
Дети
Филипп Антонов1850 г.р.
Марфа Антонова1854 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Филипп Антонов
Отец ребёнка: Потешкин Антон Захаров
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марфа Антонова
Отец ребёнка: Потешкин Антон Захаров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Юртаева (Потешкина) Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Потешкин Антон Захаров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно