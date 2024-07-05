Малукало Макарий Иоакимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малукало Иоаким Еремеевич
Мать: Малукало Мавра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Велентей (Малукало) Евпраксия Макаровна
Мать ребёнка: Малукало Дарья Степановна
Рождение ребёнка
08.04.1875 ст.
Сын: Малукало Василий Макарович
Мать ребёнка: Малукало Дарья Степановна
Рождение ребёнка
04.07.1878 ст.
Сын: Малукало Андрей Макарович
Мать ребёнка: Малукало Дарья Степановна
Рождение ребёнка
02.12.1892 ст.
Сын: Малукало Николай Макарович
Мать ребёнка: Малукало Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно