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Малукало Макарий Иоакимович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малукало Иоаким Еремеевич

Мать: Малукало Мавра Павловна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малукало Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Велентей (Малукало) Евпраксия Макаровна

Мать ребёнка: Малукало Дарья Степановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.04.1875 ст.

Сын: Малукало Василий Макарович

Мать ребёнка: Малукало Дарья Степановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1878 ст.

Сын: Малукало Андрей Макарович

Мать ребёнка: Малукало Дарья Степановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1892 ст.

Сын: Малукало Николай Макарович

Мать ребёнка: Малукало Анна Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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