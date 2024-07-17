Малукало Мавра Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Малукало Мавра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малукало Макарий Иоакимович

Отец ребёнка: Малукало Иоаким Еремеевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малукало Иоаким Еремеевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Малукало Василий Иоакимович

Отец ребёнка: Малукало Иоаким Еремеевич

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
23.06.1843 ст.
Покровское, Чернігівська область
Агриппина Григорьевна Орловская
Смерть
После 1843
Покровское, Чернігівська область

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