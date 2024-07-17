Малукало Мавра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малукало Макарий Иоакимович
Отец ребёнка: Малукало Иоаким Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Малукало Василий Иоакимович
Отец ребёнка: Малукало Иоаким Еремеевич
Восприемник
23.06.1843 ст.
Агриппина Григорьевна Орловская
Смерть
После 1843