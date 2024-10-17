Малукало Василий Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти22.07.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Малукало Иоаким Еремеевич
Мать: Малукало Мавра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
14.11.1876 ст.
Екатерина Иванова Холодная
Рождение ребёнка
28.01.1899 ст.
Дочь: Малукало Виктория Васильевна
Мать ребёнка: Малукало (Санбурская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
07.02.1900 ст.
Дочь: Малукало Александра Васильевна
Мать ребёнка: Малукало (Санбурская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.
Сын: Малукало Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Малукало (Санбурская) Мария Васильевна
Смерть
22.07.1906 ст.
Похороны
23.07.1906 ст.