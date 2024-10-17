Малукало Василий Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалукало Василий Иоакимович

Малукало Василий Иоакимович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1835

Дата смерти

22.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Малукало Иоаким Еремеевич

Мать: Малукало Мавра Павловна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малукало (Санбурская) Мария Васильевна

Восприемник
14.11.1876 ст.
Покровское, Чернігівська область
Екатерина Иванова Холодная
Рождение ребёнка
28.01.1899 ст.

Дочь: Малукало Виктория Васильевна

Мать ребёнка: Малукало (Санбурская) Мария Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1900 ст.

Дочь: Малукало Александра Васильевна

Мать ребёнка: Малукало (Санбурская) Мария Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.

Сын: Малукало Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Малукало (Санбурская) Мария Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
22.07.1906 ст.
Покровское, Чернігівська область
Похороны
23.07.1906 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.