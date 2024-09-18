Щукин Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1938
Мать ребёнка: Щукина (Таймолкина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1940
Дочь: Абрарова (Щукина) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Щукина (Таймолкина) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно