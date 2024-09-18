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Щукин Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина (Таймолкина) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1938

Сын: Щукин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Щукина (Таймолкина) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1940

Дочь: Абрарова (Щукина) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Щукина (Таймолкина) Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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