Щукина (Таймолкина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Таймолкина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Николай Федорович

Рождение ребёнка
02.02.1938

Сын: Щукин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович

Рождение ребёнка
28.06.1940

Дочь: Абрарова (Щукина) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович

Смерть
Неизвестно

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