Щукина (Таймолкина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1938
Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович
Рождение ребёнка
28.06.1940
Дочь: Абрарова (Щукина) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович
Смерть
Неизвестно