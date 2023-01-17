рабочий посёлок Новая Майна, рабочий посёлок Новая Майна, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Новая Майна

Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2052Новая Майна, с. удел.при р. Малом Аврале.8050167735790Церковь православная 1. Сельское училище. Почтовая станция. Заводов 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Ново-Майнская волость
1266. Нв. Майна, село бывшее удельное, при речке М. Аврале, дворов 300, жителей 1852, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, школа, почто Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Мелекесский район
31234Новая Майнараб.посёлок54°09'с.ш.49°46'в.д.N-39-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Мелекесский муниципальный район, Новомайнское городское поселение
73622160051рп Новая Майнарабочий поселок
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