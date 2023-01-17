Новая Майна
Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2052Новая Майна, с. удел.при р. Малом Аврале.8050167735790Церковь православная 1. Сельское училище. Почтовая станция. Заводов 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1266. Нв. Майна, село бывшее удельное, при речке М. Аврале, дворов 300, жителей 1852, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, школа, почто Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
31234Новая Майнараб.посёлок54°09'с.ш.49°46'в.д.N-39-064
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73622160051рп Новая Майнарабочий поселок