Сапроненкова Александра Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1843
Сын: Сапроненков Иван Васильев
Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст
Рождение ребёнка
08.09.1845
Сын: Сапроненков Аким Васильев
Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст
Рождение ребёнка
01.11.1846
Сын: Сапроненков Дамиан Васильев
Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст
Рождение ребёнка
26.02.1849
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст
Рождение ребёнка
05.07.1850
Дочь: Велишева Ольга Васильева
Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст
Рождение ребёнка
02.10.1853
Дочь: Семёнова Параскева Васильева
Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст
Рождение ребёнка
26.10.1856
Сын: Сапроненков Сергей Васильев
Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст
Рождение ребёнка
26.10.1856
Сын: Сапроненков Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст
Рождение ребёнка
07.08.1858
Сын: Сапроненков Дометий Васильев
Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст
Рождение ребёнка
До 1862
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст
Рождение ребёнка
08.05.1864
Дочь: Павлова Елена Васильева
Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно