Сапроненкова Александра Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапроненкова Александра Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1843

Сын: Сапроненков Иван Васильев

Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1845

Сын: Сапроненков Аким Васильев

Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1846

Сын: Сапроненков Дамиан Васильев

Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1849

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1850

Дочь: Велишева Ольга Васильева

Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1853

Дочь: Семёнова Параскева Васильева

Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1856

Сын: Сапроненков Сергей Васильев

Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1856

Сын: Сапроненков Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1858

Сын: Сапроненков Дометий Васильев

Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1862

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1864

Дочь: Павлова Елена Васильева

Отец ребёнка: Сапроненков Василий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапроненков Василий ст

Смерть
Неизвестно
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