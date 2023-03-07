Павлова (Сапроненкова) Елена Васильева
Место рождения
Дата рождения08.05.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1864
Рождение ребёнка
21.11.1883
Сын: Сапроненков Михаил
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
21.02.1888
Муж: Павлов Иван Тимофеев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1888
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Павлов Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно