Павлова (Сапроненкова) Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Сапроненкова) Елена Васильева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.05.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1864

Отец: Сапроненков Василий ст

Мать: Сапроненкова Александра Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1883

Сын: Сапроненков Михаил

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.02.1888

Муж: Павлов Иван Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1888

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Павлов Иван Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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