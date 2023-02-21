Спицын Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1692 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Спицын Савелий

Мать: Спицына Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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