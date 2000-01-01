Спицын Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Спицын Сильвестр
Мать: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1717
Сын: Спицын Петр
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1728
Сын: Спицын Никита
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Сын: Спицын Михаил
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Сын: Спицын Фома
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Спицын Макар
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спицына Неизвестно
Смерть
Неизвестно