Спицын Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Савелий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Спицын Сильвестр

Мать: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1717

Сын: Спицын Петр

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1728

Сын: Спицын Никита

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1729

Сын: Спицын Михаил

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1742

Сын: Спицын Фома

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1745

Сын: Спицын Макар

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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