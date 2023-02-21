Спицына Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Спицын Петр

Отец ребёнка: Спицын Савелий

Рождение ребёнка
1728

Сын: Спицын Никита

Отец ребёнка: Спицын Савелий

Рождение ребёнка
1729

Сын: Спицын Михаил

Отец ребёнка: Спицын Савелий

Рождение ребёнка
1742

Сын: Спицын Фома

Отец ребёнка: Спицын Савелий

Рождение ребёнка
1745

Сын: Спицын Макар

Отец ребёнка: Спицын Савелий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Савелий

Смерть
Неизвестно
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