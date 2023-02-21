Спицына Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Спицын Петр
Отец ребёнка: Спицын Савелий
Рождение ребёнка
1728
Сын: Спицын Никита
Отец ребёнка: Спицын Савелий
Рождение ребёнка
1729
Сын: Спицын Михаил
Отец ребёнка: Спицын Савелий
Рождение ребёнка
1742
Сын: Спицын Фома
Отец ребёнка: Спицын Савелий
Рождение ребёнка
1745
Сын: Спицын Макар
Отец ребёнка: Спицын Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спицын Савелий
Смерть
Неизвестно