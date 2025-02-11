Уваров Иван Петрович
мужской, родился 1845, Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
Дети
(Уварова) Екатерина Ивановна26.11.1867 г.р.
Уваров Федор Иванович10.04.1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1867
Жена: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1867
Дочь: (Уварова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1869
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно