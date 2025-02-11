Уваров Иван Петрович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Уваров Иван Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1845, Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Дети
(Уварова) Екатерина Ивановна26.11.1867 г.р.
Уваров Федор Иванович10.04.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
08.01.1867

Жена: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1867

Дочь: (Уварова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
10.04.1869

Сын: Уваров Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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