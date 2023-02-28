Барулин - Антонов Петр Уарович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти30.01.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Антонов Уар
Мать: ?
Рождение ребёнка
1845
Сын: Уваров Иван Петрович
Мать ребёнка: Барулина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Барулина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Монахова Феона Барулина
Мать ребёнка: Барулина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Барбанова Марфа Барулина
Мать ребёнка: Барулина Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1897