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Барулин - Антонов Петр Уарович

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

30.01.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Антонов Уар

Мать: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Уваров Иван Петрович

Мать ребёнка: Барулина Татьяна Петровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Барулин Мефодий Петрович

Мать ребёнка: Барулина Татьяна Петровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Монахова Феона Барулина

Мать ребёнка: Барулина Татьяна Петровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Барбанова Марфа Барулина

Мать ребёнка: Барулина Татьяна Петровна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барулина Татьяна Петровна

Смерть
30.01.1897
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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