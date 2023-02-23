Барулина Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти29.06.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Уваров Иван Петрович
Отец ребёнка: Барулин - Антонов Петр Уарович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Барулин - Антонов Петр Уарович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Монахова Феона Барулина
Отец ребёнка: Барулин - Антонов Петр Уарович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Барбанова Марфа Барулина
Отец ребёнка: Барулин - Антонов Петр Уарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.1892