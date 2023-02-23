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Барулина Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

29.06.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Уваров Иван Петрович

Отец ребёнка: Барулин - Антонов Петр Уарович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Барулин Мефодий Петрович

Отец ребёнка: Барулин - Антонов Петр Уарович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Монахова Феона Барулина

Отец ребёнка: Барулин - Антонов Петр Уарович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Барбанова Марфа Барулина

Отец ребёнка: Барулин - Антонов Петр Уарович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барулин - Антонов Петр Уарович

Смерть
29.06.1892
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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