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Уварова Фекла Рослова

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Рослов Иван Акимович

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.01.1867

Муж: Уваров Иван Петрович

Рождение ребёнка
26.11.1867

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Уваров Иван Петрович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1869

Сын: Уваров Федор Иванович

Отец ребёнка: Уваров Иван Петрович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1874

Дочь: Федотова Мария Барулина

Отец ребёнка: Уваров Иван Петрович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Беляева Варвара Барулина

Отец ребёнка: Уваров Иван Петрович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Данилина Евдокия Барулина

Отец ребёнка: Уваров Иван Петрович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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