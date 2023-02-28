Уварова Фекла Рослова
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Рослов Иван Акимович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1867
Муж: Уваров Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.11.1867
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Уваров Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1869
Отец ребёнка: Уваров Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1874
Дочь: Федотова Мария Барулина
Отец ребёнка: Уваров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Беляева Варвара Барулина
Отец ребёнка: Уваров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Данилина Евдокия Барулина
Отец ребёнка: Уваров Иван Петрович
Смерть
Неизвестно