Федосеев Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1936
Дата смерти19.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1936
Рождение ребёнка
18.01.1962
Дочь: Николаева Тамара Анатольевна
Мать ребёнка: Терина Анна Павловна
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терина Анна Павловна
Смерть
19.04.2007