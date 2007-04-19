Федосеев Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1936

Дата смерти

19.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1936

Отец: Федосеев Михаил Владимирович

Мать: Дорогова Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.01.1962

Дочь: Николаева Тамара Анатольевна

Мать ребёнка: Терина Анна Павловна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терина Анна Павловна

Смерть
19.04.2007
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