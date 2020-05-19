Терина Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терина Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1938

Дата смерти

19.05.2020

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1938

Отец: Терин Павел Григорьевич

Мать: Блинникова Федора Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1962

Дочь: Николаева Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Михайлович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Михайлович

Смерть
19.05.2020
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