Терина Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1938
Дата смерти19.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1938
Рождение ребёнка
18.01.1962
Дочь: Николаева Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Михайлович
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Михайлович
Смерть
19.05.2020