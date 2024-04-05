Kalata Piotr Около 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kalata Piotr

Место рождения

Poręba

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

03.03.1884

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

1779 г.р.

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

1833 г.р.
1835 г.р.
1837 г.р.
1841 г.р.
1843 г.р.
1846 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Kalata Wojciech

Мать: Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia

Poręba
Бракосочетание
15.02.1830

Жена: Kalata (Samoraj) Marianna

Poręba akt 4/1830
Współmałżonek: Marianna Kalata (z d. Samoraj)
Рождение ребёнка
22.04.1833

Дочь: Piórkowska, Czerepska (Kalata) Zofia

Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna

Poręba akt 50/1833
Рождение ребёнка
28.12.1835

Сын: Kalata Jan

Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna

Poręba akt 108/1835
Рождение ребёнка
04.09.1837

Дочь: Gocał (Kalata) Rozalia

Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna

Poręba akt 88/1837
Рождение ребёнка
14.01.1841

Сын: Kalata Paweł

Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna

Poręba akt 4/1841
Рождение ребёнка
08.09.1843

Дочь: Korzeb (Kalata) Marianna

Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna

Poręba akt 86/1843
Рождение ребёнка
25.08.1846

Дочь: (Kalata) Józefa

Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna

Poręba akt 83/1846
Рождение ребёнка
04.03.1849

Сын: Kalata Kazimierz

Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna

Poręba akt 18/1849
Рождение ребёнка
17.04.1852

Сын: Kalata Wojciech

Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna

Poręba akt 72/1852
Смерть
03.03.1884
Poręba akt 33/1884

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