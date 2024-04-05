Kalata Piotr
Место рожденияPoręba
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти03.03.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Poręba
Бракосочетание
15.02.1830
Poręba akt 4/1830
Współmałżonek: Marianna Kalata (z d. Samoraj)
Рождение ребёнка
22.04.1833
Дочь: Piórkowska, Czerepska (Kalata) Zofia
Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna
Poręba akt 50/1833
Рождение ребёнка
28.12.1835
Сын: Kalata Jan
Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna
Poręba akt 108/1835
Рождение ребёнка
04.09.1837
Дочь: Gocał (Kalata) Rozalia
Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna
Poręba akt 88/1837
Рождение ребёнка
14.01.1841
Сын: Kalata Paweł
Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna
Poręba akt 4/1841
Рождение ребёнка
08.09.1843
Дочь: Korzeb (Kalata) Marianna
Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna
Poręba akt 86/1843
Рождение ребёнка
25.08.1846
Дочь: (Kalata) Józefa
Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna
Poręba akt 83/1846
Рождение ребёнка
04.03.1849
Сын: Kalata Kazimierz
Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna
Poręba akt 18/1849
Рождение ребёнка
17.04.1852
Сын: Kalata Wojciech
Мать ребёнка: Kalata (Samoraj) Marianna
Poręba akt 72/1852
Смерть
03.03.1884
Poręba akt 33/1884