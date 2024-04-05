Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia
Место рожденияPoręba akt 21/1779
Дата рождения22.05.1779
Дата смерти27.02.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1779
Отец: Puścion Wojciech
Бракосочетание
18.01.1795
Муж: Mikołajczyk Jan
Współmałżonek: Wojciech Kalata
Рождение ребёнка
06.12.1796
Сын: Mikołajczyk Adam
Отец ребёнка: Mikołajczyk Jan
Рождение ребёнка
20.03.1799
Сын: Mikołajczyk Józef
Отец ребёнка: Mikołajczyk Jan
Рождение ребёнка
28.09.1801
Дочь: Ponichtera (Mikołajczyk) Marianna
Отец ребёнка: Mikołajczyk Jan
Рождение ребёнка
23.01.1804
Отец ребёнка: Mikołajczyk Jan
Рождение ребёнка
26.12.1806
Дочь: (Mikołajczyk) Ewa
Отец ребёнка: Mikołajczyk Jan
Рождение ребёнка
18.12.1808
Сын: Mikołajczyk Tomasz
Отец ребёнка: Mikołajczyk Jan
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Kalata) Anna
Отец ребёнка: Kalata Wojciech
Бракосочетание
04.06.1810
Муж: Kalata Wojciech
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Kalata Piotr
Отец ребёнка: Kalata Wojciech
Рождение ребёнка
1814
Сын: Kalata Jan
Отец ребёнка: Kalata Wojciech
Рождение ребёнка
21.08.1814
Дочь: Ponichtera-Przygoda (Kalata) Rozalia
Отец ребёнка: Kalata Wojciech
Рождение ребёнка
Около 05.06.1819
Сын: Kalata Antoni
Отец ребёнка: Kalata Wojciech
Смерть
27.02.1836