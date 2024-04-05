Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia

Место рождения

Poręba akt 21/1779

Дата рождения

22.05.1779

Дата смерти

27.02.1836

Пол

Женский

Отец

1755 г.р.

Мать

1733 г.р.

Муж

1769 г.р.
Около 1789 г.р.

Дети

1796 г.р.
1799 г.р.
1801 г.р.
1804 г.р.
1806 г.р.
1808 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1779

Отец: Puścion Wojciech

Мать: Puścion (Czerepska) Teresa

Бракосочетание
18.01.1795

Муж: Mikołajczyk Jan

Współmałżonek: Wojciech Kalata
Рождение ребёнка
06.12.1796

Сын: Mikołajczyk Adam

Отец ребёнка: Mikołajczyk Jan

Рождение ребёнка
20.03.1799

Сын: Mikołajczyk Józef

Отец ребёнка: Mikołajczyk Jan

Рождение ребёнка
28.09.1801

Дочь: Ponichtera (Mikołajczyk) Marianna

Отец ребёнка: Mikołajczyk Jan

Рождение ребёнка
23.01.1804

Сын: Mikołajczyk Franciszek

Отец ребёнка: Mikołajczyk Jan

Рождение ребёнка
26.12.1806

Дочь: (Mikołajczyk) Ewa

Отец ребёнка: Mikołajczyk Jan

Рождение ребёнка
18.12.1808

Сын: Mikołajczyk Tomasz

Отец ребёнка: Mikołajczyk Jan

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Kalata) Anna

Отец ребёнка: Kalata Wojciech

Бракосочетание
04.06.1810

Муж: Kalata Wojciech

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Kalata Piotr

Отец ребёнка: Kalata Wojciech

Рождение ребёнка
1814

Сын: Kalata Jan

Отец ребёнка: Kalata Wojciech

Рождение ребёнка
21.08.1814

Дочь: Ponichtera-Przygoda (Kalata) Rozalia

Отец ребёнка: Kalata Wojciech

Рождение ребёнка
Около 05.06.1819

Сын: Kalata Antoni

Отец ребёнка: Kalata Wojciech

Смерть
27.02.1836

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