Kalata Wojciech — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kalata Wojciech

Место рождения

Brok

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1762 г.р.

Жена

1779 г.р.

Дети

1810 г.р.
Около 1812 г.р.
1814 г.р.
1814 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Kalata Grzegorz

Мать: Kalata (Gomoliszek) Helena Gomoliszek/

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Kalata) Anna

Мать ребёнка: Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia

Бракосочетание
04.06.1810

Жена: Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Kalata Piotr

Мать ребёнка: Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia

Рождение ребёнка
1814

Сын: Kalata Jan

Мать ребёнка: Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia

Рождение ребёнка
21.08.1814

Дочь: Ponichtera-Przygoda (Kalata) Rozalia

Мать ребёнка: Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia

Рождение ребёнка
Около 05.06.1819

Сын: Kalata Antoni

Мать ребёнка: Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia

Смерть
1851

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