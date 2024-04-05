Kalata Wojciech
Место рожденияBrok
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Kalata) Anna
Мать ребёнка: Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia
Бракосочетание
04.06.1810
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Kalata Piotr
Мать ребёнка: Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia
Рождение ребёнка
1814
Сын: Kalata Jan
Мать ребёнка: Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia
Рождение ребёнка
21.08.1814
Дочь: Ponichtera-Przygoda (Kalata) Rozalia
Мать ребёнка: Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia
Рождение ребёнка
Около 05.06.1819
Сын: Kalata Antoni
Мать ребёнка: Mikołajczyk-Kalata (Puścion) Zofia
Смерть
1851