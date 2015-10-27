Дюнин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.06.1947
Дата смерти27.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1972
Сын: Дюнин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Дюнина (Одокиенко) Галина Григорьевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.11.1976
Сын: Дюнин Александр Александрович
Мать ребёнка: Дюнина (Одокиенко) Галина Григорьевна
Смерть
27.10.2015