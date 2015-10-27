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Дюнин Александр Михайлович

Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

29.06.1947

Дата смерти

27.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1947

Отец: Дюнин Михаил Ермолаевич

Мать: Дюнина (Савина) Мария Александровна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюнина (Одокиенко) Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
19.07.1972

Сын: Дюнин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Дюнина (Одокиенко) Галина Григорьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.11.1976

Сын: Дюнин Александр Александрович

Мать ребёнка: Дюнина (Одокиенко) Галина Григорьевна

Смерть
27.10.2015

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