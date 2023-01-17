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Дюнин Михаил Ермолаевич

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Место рождения

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

21.11.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1922

Отец: Дюнин Ермолай Сергеевич

Мать: Дюнина Анна Ивановна

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.06.1947

Сын: Дюнин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Дюнина Мария Александровна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Дюнин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Дюнина Мария Александровна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюнина Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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