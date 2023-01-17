Дюнин Михаил Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1922
Отец: Дюнин Ермолай Сергеевич
Мать: Дюнина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1947
Сын: Дюнин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Дюнина Мария Александровна
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Дюнина Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно