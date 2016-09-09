Никифоров Сергей Петрович 30.01.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Сергей Петрович

Никифоров Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1951

Дата смерти

09.09.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1951

Отец: Никифоров Петр Владимирович

Мать: Никифорова (Егорова) Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.1975

Сын: Никифоров Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.09.2016
Орлецы 1

Мы используем куки для улучшения работы сайта.