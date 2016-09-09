Никифоров Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1951
Дата смерти09.09.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Игорь Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1975
Сын: Никифоров Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.09.2016
Орлецы 1