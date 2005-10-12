Никифорова (Егорова) Вера Михайловна 21.09.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифорова (Егорова) Вера Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1922

Дата смерти

12.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1922

Отец: Егоров Михаил Егорович

Мать: Егорова Алимпиада Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Петр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Юрий Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Петр Владимирович

Рождение ребёнка
30.01.1951

Сын: Никифоров Сергей Петрович

Отец ребёнка: Никифоров Петр Владимирович

Смерть
12.10.2005

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