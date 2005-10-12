Никифорова (Егорова) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1922
Дата смерти12.10.2005
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никифоров Петр Владимирович
Рождение ребёнка
30.01.1951
Сын: Никифоров Сергей Петрович
Отец ребёнка: Никифоров Петр Владимирович
Смерть
12.10.2005