Никифоров Петр Владимирович 05.05.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров Петр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1924

Дата смерти

09.03.1981

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Егорова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Юрий Петрович

Мать ребёнка: Никифорова (Егорова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
30.01.1951

Сын: Никифоров Сергей Петрович

Мать ребёнка: Никифорова (Егорова) Вера Михайловна

Смерть
09.03.1981

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