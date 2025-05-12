Никифоров Петр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1924
Дата смерти09.03.1981
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никифорова (Егорова) Вера Михайловна
Рождение ребёнка
30.01.1951
Сын: Никифоров Сергей Петрович
Мать ребёнка: Никифорова (Егорова) Вера Михайловна
Смерть
09.03.1981