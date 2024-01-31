Миленин Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миленин Семен Иванович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Миленин Иван Ильич

Мать: Миленина (Головко) Александра Филипповна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Статья | Ушакова Наталья | https://ru.openlist.wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1894) | <ul style=«margi... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миленина Ольга

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миленина Ольга

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
До 02.04.1932
Рязань, город Рязань, Рязанская область
фоторепортёр издательства «Ленинский путь»
Работа или профессия
Между 1935 и 1937
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Типография газеты «Мичуринская правда», рабочий | беспартийный | Статья | Ушакова Наталья | https://ru.openlist.wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0... Показать все
Смерть
После 1938
Причина смерти: репрессии | Статья | Ушакова Наталья | https://ru.openlist.wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%... Показать все

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