Миленин Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Статья | Ушакова Наталья | https://ru.openlist.wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1894) | <ul style=«margi... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миленина Ольга
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миленина Ольга
Одесса, Одеська область
Работа или профессия
До 02.04.1932
Рязань, город Рязань, Рязанская область
фоторепортёр издательства «Ленинский путь»
Работа или профессия
Между 1935 и 1937
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Типография газеты «Мичуринская правда», рабочий | беспартийный | Статья | Ушакова Наталья | https://ru.openlist.wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0... Показать все
Смерть
После 1938
Причина смерти: репрессии | Статья | Ушакова Наталья | https://ru.openlist.wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%... Показать все