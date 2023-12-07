Пшеничный Антон Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Пшеничный Тит Еремеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Пшеничный Логин Антонович
Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Пшеничный Василий Антонович
Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Пшеничный Николай Антонович
Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Пшеничная) Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Пшеничная) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Пшеничный Павел Антонович
Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Пшеничная) Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна
Смерть
Неизвестно