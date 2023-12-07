Пшеничный Антон Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПшеничный Антон Титович

Пшеничный Антон Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Пшеничный Тит Еремеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Пшеничный Логин Антонович

Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Пшеничный Василий Антонович

Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Пшеничный Николай Антонович

Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Пшеничная) Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Пшеничная) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Пшеничный Павел Антонович

Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Пшеничная) Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.