Пшеничный Николай Антонович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Пшеничный Василий Николаевич
Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна
Рождение ребёнка
09.12.1775
Дочь: (Пшеничная) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Пшеничная) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Пшеничный Егор Николаевич
Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Пшеничный Захар Николаевич
Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Пшеничная) Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна
Рождение ребёнка
22.10.1793
Сын: Пшеничный Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна
Смерть
Неизвестно