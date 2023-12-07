Пшеничный Николай Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПшеничный Николай Антонович

Пшеничный Николай Антонович

Место рождения

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Пшеничный Антон Титович

Мать: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшеничная Пелагея Савиновна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Пшеничный Василий Николаевич

Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна

Рождение ребёнка
09.12.1775

Дочь: (Пшеничная) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Пшеничная) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Пшеничный Егор Николаевич

Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Пшеничный Захар Николаевич

Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Пшеничная) Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна

Рождение ребёнка
22.10.1793

Сын: Пшеничный Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Пшеничная Пелагея Савиновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.