Пшеничная Пелагея Савиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Пшеничный Василий Николаевич
Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович
Рождение ребёнка
09.12.1775
Дочь: (Пшеничная) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Пшеничная) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Пшеничный Егор Николаевич
Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Пшеничный Захар Николаевич
Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Пшеничная) Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович
Рождение ребёнка
22.10.1793
Сын: Пшеничный Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович
Смерть
1794