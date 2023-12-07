Пшеничная Пелагея Савиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничная Пелагея Савиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничный Николай Антонович

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Пшеничный Василий Николаевич

Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович

Рождение ребёнка
09.12.1775

Дочь: (Пшеничная) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Пшеничная) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Пшеничный Егор Николаевич

Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Пшеничный Захар Николаевич

Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Пшеничная) Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович

Рождение ребёнка
22.10.1793

Сын: Пшеничный Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Пшеничный Николай Антонович

Смерть
1794

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