Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна

Место рождения

Коршуново, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Коршуново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничный Антон Титович

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Пшеничный Логин Антонович

Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Пшеничный Василий Антонович

Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Пшеничный Николай Антонович

Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Пшеничная) Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Пшеничная) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Пшеничный Павел Антонович

Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Пшеничная) Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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