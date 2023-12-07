Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Пшеничный Логин Антонович
Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Пшеничный Василий Антонович
Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Пшеничный Николай Антонович
Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Пшеничная) Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Пшеничная) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Пшеничный Павел Антонович
Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Пшеничная) Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Пшеничный Антон Титович
Смерть
Неизвестно