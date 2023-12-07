Пшеничный Павел Антонович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Пшеничная) Анна Павловна
Мать ребёнка: Пшеничная Марфа Потаповна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Пшеничный Тимофей Павлович
Мать ребёнка: Пшеничная Марфа Потаповна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Пшеничная) Аграфена Павловна
Мать ребёнка: Пшеничная Марфа Потаповна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Пшеничная Марфа Потаповна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пшеничный Севастьян Павлович
Мать ребёнка: Пшеничная Марфа Потаповна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Пшеничная) Васса Павловна
Мать ребёнка: Пшеничная Марфа Потаповна
Смерть
Неизвестно