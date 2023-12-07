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Пшеничный Павел Антонович

Место рождения

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Пшеничный Антон Титович

Мать: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшеничная Марфа Потаповна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Пшеничная) Анна Павловна

Мать ребёнка: Пшеничная Марфа Потаповна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Пшеничный Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Пшеничная Марфа Потаповна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Пшеничная) Аграфена Павловна

Мать ребёнка: Пшеничная Марфа Потаповна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Пшеничный Осип Павлович

Мать ребёнка: Пшеничная Марфа Потаповна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Пшеничный Севастьян Павлович

Мать ребёнка: Пшеничная Марфа Потаповна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Пшеничная) Васса Павловна

Мать ребёнка: Пшеничная Марфа Потаповна

Смерть
Неизвестно

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