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Пшеничная Марфа Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничный Павел Антонович

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Пшеничная) Анна Павловна

Отец ребёнка: Пшеничный Павел Антонович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Пшеничный Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Пшеничный Павел Антонович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Пшеничная) Аграфена Павловна

Отец ребёнка: Пшеничный Павел Антонович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Пшеничный Осип Павлович

Отец ребёнка: Пшеничный Павел Антонович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Пшеничный Севастьян Павлович

Отец ребёнка: Пшеничный Павел Антонович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Пшеничная) Васса Павловна

Отец ребёнка: Пшеничный Павел Антонович

Смерть
Неизвестно

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