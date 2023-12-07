Пшеничная Марфа Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Пшеничная) Анна Павловна
Отец ребёнка: Пшеничный Павел Антонович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Пшеничный Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Пшеничный Павел Антонович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Пшеничная) Аграфена Павловна
Отец ребёнка: Пшеничный Павел Антонович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Пшеничный Павел Антонович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пшеничный Севастьян Павлович
Отец ребёнка: Пшеничный Павел Антонович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Пшеничная) Васса Павловна
Отец ребёнка: Пшеничный Павел Антонович
Смерть
Неизвестно