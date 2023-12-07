Пшеничный Логин Антонович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Пшеничная (Тараторина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Пшеничная) Аграфена Логиновна
Мать ребёнка: Пшеничная (Тараторина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1775
Сын: Пшеничный Фадей Логинович
Мать ребёнка: Пшеничная (Тараторина) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно