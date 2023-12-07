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Пшеничный Логин Антонович

Место рождения

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Пшеничный Антон Титович

Мать: Пшеничная (Коршунова) Марва Семеновна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшеничная (Тараторина) Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Пшеничный Петр Логинович

Мать ребёнка: Пшеничная (Тараторина) Анастасия Ивановна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Пшеничная) Аграфена Логиновна

Мать ребёнка: Пшеничная (Тараторина) Анастасия Ивановна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.08.1775

Сын: Пшеничный Фадей Логинович

Мать ребёнка: Пшеничная (Тараторина) Анастасия Ивановна

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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