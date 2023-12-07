Пшеничная (Тараторина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Пшеничный Логин Антонович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Пшеничная) Аграфена Логиновна
Отец ребёнка: Пшеничный Логин Антонович
Рождение ребёнка
21.08.1775
Сын: Пшеничный Фадей Логинович
Отец ребёнка: Пшеничный Логин Антонович
Смерть
Неизвестно