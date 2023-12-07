Пшеничная (Тараторина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПшеничная (Тараторина) Анастасия Ивановна

Пшеничная (Тараторина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Пеледуй, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Пеледуй, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничный Логин Антонович

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Пшеничный Петр Логинович

Отец ребёнка: Пшеничный Логин Антонович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Пшеничная) Аграфена Логиновна

Отец ребёнка: Пшеничный Логин Антонович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.08.1775

Сын: Пшеничный Фадей Логинович

Отец ребёнка: Пшеничный Логин Антонович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.