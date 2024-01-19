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Токарев Степан Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Николай Степанович

Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
04.12.1873

Сын: Токарев Иосиф Степанович

Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Михайловна

Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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