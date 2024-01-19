Токарев Степан Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Николай Степанович
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1873
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Михайловна
Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно